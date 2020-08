Rinviato il rilascio della tartaruga Nanà

Condizioni meteo avverse hanno convinto a rimandare il rilascio in mare dell'esemplare di caretta caretta curato all'Acquario di Livorno

CECINA — In programma per domani mattina, martedì 4 agosto, il rilascio in mare di Nanà, la tartaruga Caretta Caretta trovata a Vada a febbraio e curata al centro di recupero e riabilitazione dell’Acquario di Livorno, è stato posticipato a giovedì mattina a causa delle condizioni meteo non ideali.

L’evento, patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Cecina, si terrà sempre ai bagni Aurora a Marina di Cecina alle 9.

“Il rilascio - ha spiegato il referente didattico e scientifico dell’Acquario di Livorno Giovanni Raimondi - avverrà dalla spiaggia già interessata lo scorso anno da una nidificazione che purtroppo non è andata a buon fine. Un modo per ringraziare il Comune di Cecina e il signor Cavallini per il grande impegno profuso nella tutela dell’ambiente e per la conservazione di questa specie di tartarughe marine. Nanà entrerà in mare supportata da un mezzo di appoggio della Capitaneria di Porto”.

Al rilascio, al termine del quale si terrà un breve incontro formativo di sensibilizzazione sulle tartarughe e il loro stato di conservazione, saranno presenti il sindaco Samuele Lippi e l’assessore Gabriele Bulichelli. Parteciperanno Cecilia Mancusi di Arpat, Letizia Marsili dell’Università di Siena e Giovanni Raimondi dell’Acquario di Livorno.

I cittadini che volessero assistere dovranno rispettare tutte le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento del Coronavirus tra le quali il divieto di assembramento, la distanza interpersonale e l’obbligo di indossare la mascherina.