La richiesta è stata avanzata a livello regionale in previsione del pensionamento di due medici che avverrà a inizio settembre

COLLESALVETTI — L’Asl nord ovest ha richiesto l’attivazione di sette nuove convenzioni per medici di famiglia che dovranno aprire il loro ambulatorio nell’Ambito di Collesalvetti.

"La richiesta delle cosiddette zone carenti - spiega l'azienda sanitaria- è stata avanzata a livello regionale in previsione del pensionamento di due medici che avverrà a inizio settembre. Attualmente l’ambito può contare su dieci professionisti quasi tutti in condizione di “massimalisti” ovvero con in carico la quota massima di assistiti. La tempistica per la procedura di attivazione delle nuove convenzioni prevede che fra circa un mese saranno comunicati dall'ufficio preposto all'Azienda Toscana nord ovest i nominativi dei medici disponibili ad assumere tale incarico. A quel punto i professionisti che accetteranno l'incarico avranno fino a 90 giorni per aprire l’ambulatorio sul territorio".



“Fino alla copertura di tutti i posti messi a disposizione - dice Laura Brizzi, direttore della Zona Livornese dell’Azienda USL Toscana nord ovest - c’è da parte nostra la massima disponibilità ad adottare tutti quei provvedimenti necessari a garantire una adeguata copertura assistenziale del territorio e una maggiore possibilità di scelta ai cittadini”.



"L'amministrazione comunale - spiega Mascia Vannozzi, assessore alle politiche socio sanitarie, istruzione e cultura del Comune di Collesalvetti - è pienamente soddisfatta per l'obiettivo raggiunto, frutto del dialogo costruttivo e dell'intenso rapporto di collaborazione instaurato con i vertici Asl. Il pensionamento di alcuni dei medici di famiglia aveva destato preoccupazione nei cittadini e, questa, è una risposta davvero importante, specie, in un momento così delicato, come quello dell'emergenza Covid, dove, la figura del medico di famiglia, riveste ancor di più un ruolo fondamentale".