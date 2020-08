Covid, cinque casi in più a Livorno e provincia

In Toscana sono 73 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore, alcuni dei quali tornati dall'estero. Nessun nuovo decesso

LIVORNO — La provincia di Livorno conta oggi cinque nuove positività al coronavirus, che si aggiungono ad altre 68 emerse nelle ultime 24 ore in Toscana. Si tratta di un cittadino di Collesalvetti e 4 di Livorno (2 contatti di casi individuati in precedenza e 2 rientrati da altra regione italiana).

Dei 73 nuovi casi in Toscana di Covid-19, 20 sono stati individuati con attività di tracciamento e 53 con attività di screening:11 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia); 5 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (3 Sardegna, 2 EmiliaRomagna); un caso è riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana.

L'età media di questi ultimi casi è di 38 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 29% tra 26 e 40 anni, il 25% tra 41 e 65 anni, il 14% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 63% è risultato asintomatico, il 25% pauci-sintomatico.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 1.574, il 4,7% in più rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Degli attualmente positivi soltanto 60 necessitano di ricovero (7 in più rispetto), 8 dei quali in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

All’ospedale di Livorno sono 10 i ricoverati, 5 dei quali dell’ambito territoriale di Livorno e 5 di altri ambiti.

I casi registrati in provincia di Livorno dall'inizio dell'epidemia, contando i cinque casi odierni, sale a 557. Al porto di Livorno, lo ricordiamo, è stata attivata una postazione per effettuare il tampone.