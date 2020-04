L'improvvisa scomparsa del direttore Gal Etruria

Persona molto conosciuta per il suo lavoro anche fuori dall'Elba, è scomparso per un improvviso malore nel pomeriggio di oggi. I messaggi di cordoglio

CAMPO NELL'ELBA — Oggi pomeriggio all'età di 63 anni è scomparso per un improvviso malore Gian Paolo Soria, direttore del Gal Etruria. Due ambulanze una delle quali con il medico a bordo sono intervenute poco dopo le 17 nell'abitazione dell'uomo, nel Comune di Campo nell'Elba, ma purtroppo non c'è stato niente da fare.

Gian Paolo Soria (foto da Facebook)

Persona molto conosciuta, ha militato per anni nel sindacato Cgil come referente zonale ed ha avuto anche una breve esperienza da consigliere comunale durante le amministrazione di Pertici e di Galli.

In queste ore numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia.

Lorenzo Lambardi, ex sindaco e attuale consigliere comunale di Campo nell'Elba lo ha ricordato con queste parole:

"Ho appena saputo della scomparsa del Compagno Gian Paolo Soria. Un uomo meraviglioso, sapiente, sempre disponibile. Un amico che non si tirava mai indietro. Che la terra ti sia lieve compagno".

"Ho perso un amico e un compagno. - questo il messaggio su Facebook di Simone De Rosas, segretario Pd Val di Cornia ed Elba - Uno sguardo intelligente e acuto in questo mondo così tanto complicato da decifrare. Un riferimento sempre presente quando era difficile capire. Mi mancheranno le nostre parole. La tua capacità di immaginare una politica diversa. I tuoi incoraggiamenti a fare di più e meglio per il nostro territorio.

Mi mancherai tu, caro amico. Di altro, delle campagne elettorali e delle riunioni infinite, dei semplici caffè (che poi, con te, semplici non erano mai), dei gelati, in questo momento, non saprei cosa dire. Un abbraccio forte ai tanti che gli vogliono bene".

"Il sindaco e l’amministrazione tutta porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Soria - questo il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Campo nell'Elba - per la prematura scomparsa del Dott. Gian Paolo, persona conosciuta e stimata sia per la sua attività professionale che per il suo lungo impegno politico".

"L’amministrazione comunale di Portoferraio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Soria per la prematura scomparsa del Dott. Giampaolo Soria. Mancherà una figura come la sua per la grande professionalità mostrata negli anni a servizio delle Istituzioni e del territorio elbano. Ci mancherà la sua fine intelligenza e il suo acume politico. Ciao Giampaolo...", infine il messaggio di cordoglio dal Comune di Portoferraio.

