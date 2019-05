Temporali e vento, scatta l'allerta meteo

In tutta la Regione Toscana scatta l'allerta con codice giallo. E' previsto il calo delle temperature con l'arrivo di temporali e vento

FIRENZE — Pioggia, temporali forti, neve e vento domani, domenica 5 Maggio, investiranno tutta la Toscana a causa della depressione che interessa già oggi la regione e che porterà generale maltempo con un forte calo delle temperature. La neve farà la sua comparsa sull'appennino e fino a quota 600-700 metri.

Già dalla giornata di oggi c'è la possibilità di temporali sparsi, più probabili sulle zone interne e meridionali, con vento e grandinate occasionali.

Nel corso della notte è previsto un peggioramento a partire dalle zone di nord ovest con piogge e temporali, che nel corso della mattina di domani si estenderanno a gran parte della regione.

Le precipitazioni saranno comunque più probabili e frequenti sulle zone centro settentrionali (in particolare sulle zone appenniniche).

Nel corso del pomeriggio di oggi la situazione sarà variabile con schiarite a partire da ovest, mentre le precipitazioni insisteranno sulle zone appenniniche, specie sui versanti orientali. I possibili temporali, localmente forti, saranno anche accompagnati da vento e grandine.

Domani, domenica 5 Maggio, è previsto vento forte già dal mattino sulle zone centro settentrionali mentre sulle zone meridionali e nell'aretino venti forti dal pomeriggio.

Sempre per domani, domenica, sono previste nevicate sull'Appennino settentrionale oltre i 1000 metri di quota nelle prime ore del mattino e che, nelle ore successive, possono arrivare a quote più basse, fino a 600-700 metri ed estendersi al resto dell'Appennino dal primo pomeriggio. Sull'alto Mugello possibili nevicate anche a quote inferiori (400-500 metri).

Perciò è stata emessa un'allerta meteo con codice giallo riguarderà tutta la Regione Toscana per rischio idraulico e idrogeologico, temporali e vento.