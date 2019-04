Un nuovo mezzo antincendio a Capraia

E' stato donato da un cittadino belga. Presto l'isola avrà un Distaccamento di volontari antincendio formati per intervenire nei soccorsi

ISOLA DI CAPRAIA — Ieri, sabato 13 aprile 2019, presso l'Isola di Capraia, si è tenuta la presentazione di un mezzo antincendio dei Vigili del fuoco per assicurare sull'isola il soccorso tecnico urgente, per ogni tipologia di intervento.

Contestualmente sono state avviate le procedure per la formazione di personale locale, iscritto negli elenchi dei Vigili volontari del Corpo Nazionale, per rendere operativo il Distaccamento Volontario dei vigili del fuoco sull'isola, la cui istituzione è stata oggetto di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Interno.

In attesa dell'entrata a regime del Distaccamento, il mezzo costituisce comunque un presidio di sicurezza utilizzabile, in caso di necessità, da personale dei Vigili del fuoco trasportato sull'isola a mezzo elicottero o via nave.

Il mezzo è stato donato dal corpo dei vigili del fuoco del Belgio - Distretto di Nage - Namour. Infatti presso l'Isola di Capraia è presente un ex vigile del fuoco belga in congedo che ha già operato presso il medesimo distretto con il mezzo in questione.

Il mezzo è stato reso pienamente funzionante con interventi a cura del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno ed è stato omologato.

All'acquisizione delle attrezzature necessarie ha contribuito il Parco dell'Arcipelago toscano e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale mediante apposite convenzioni con il Comando.

All'inaugurazione del mezzo antincendio, svoltasi nel Palazzo comunale alla presenza del sindaco Marida Bessi, ha partecipato il Comandante provinciale Alessandro Paola con tutto lo staff tecnico del comando, Stefano Feri in rappresentanza del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Massimo Tognotti per la Regione Toscana e le locali Autorità.