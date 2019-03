Celiachia, ecco dove ritirare il nuovo codice

Il buono cartaceo per l'acquisto di alimenti dal 1 Maggio non sarà più valido e sarà sostituito. L'Asl informa sulle modalità di ritiro

LIVORNO — L'Azienda Usl Toscana Nord ovest fa sapere che dal 1 Maggio 2019 il buono cartaceo per l’acquisto di prodotti destinati a celiaci non potrà più essere utilizzato e sarà sostituito, in base al progetto di dematerializzazione promosso dalla Regione Toscana, da un cosiddetto “codice celiachia” che, presentato assieme alla tessera sanitaria, permetterà l’acquisto di prodotti alimentari specifici.

Per avere tale “codice” tutti gli interessati dovranno presentarsi entro il 30 aprile negli uffici indicati muniti di tessera sanitaria in corso di validità (no fotocopie, no foto), carta di identità o altro documento di riconoscimento valido, i buoni cartacei dei mesi di maggio e giugno ed eventuale delega (non necessaria per i genitori di minorenni).

Questo, in dettaglio, l’elenco degli sportelli presenti sul territorio della zona livornese:

- Livorno: Sportello Farmacia territoriale presso Farmacia Ospedaliera - tel. 0586-263238, da Lunedì a Venerdì orario 9,30 -12,30

- Cecina: Sportello distribuzione diretta presso Farmacia Ospedaliera – Tel. 0586-614274, martedì, giovedì, venerdì orario 9-13

- Piombino: Sportello Assistenza Integrativa presso Farmacia Ospedaliera Villamarina Piano -1 Tel 0565 67227, da lunedì a venerdì orario 10 - 13

- Elba: Sportelli Farmacia territoriale presso Farmacia Ospedaliera - Tel 0565 926684/ 926809, da Lunedì a Venerdì orario 8,30 -12,30.