Fratelli d'Italia, i candidati nel livornese

La presentazione dei candidati alle regionali è avvenuta questa mattina. Ai primi tre posti Andrea Romiti, Marcello Amadio e Ruggero Barbetti

LIVORNO — Questa mattina a Livorno, alla presenza del coordinatore provinciale Giacomo Lensi, sono stati presentati ufficialmente tutti i candidati del collegio provinciale di Livorno per le regionali a sostegno della candidata presidente della Regione Toscana Susanna Ceccardi.

Questo l'elenco dei candidati:

- Andrea Romiti, capolista

- Marcella Amadio

- Ruggero Barbetti

- Silvia Chiellini

- Walter Delfino

- Anna (Ornella) Berretta

- Antonino Di Bella

- Mirta Merli.

"La lista - come ci spiega Lensi - è stata composta tenendo conto della rappresentatività della società civile, con la presenza di esperienza nelle istituzioni, nel mondo dell'imprenditoria e del lavoro, della politica e dell'associazionismo ma abbiamo anche rappresentato tutto il territorio provinciale dall'Elba, passando per Piombino, Cecina, Rosignano, Collesalvetti e Livorno".

"Con la candidatura di Ruggero Barbetti, sindaco per oltre 20 anni di Capoliveri e commissario del Parco abbiamo rappresentato l'esperienza amministrativa, - prosegue il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Lensi - c'è poi il vicequestore di Piombino Walter Delfino che è esperto non solo sui temi della sicurezza ma anche sulle questioni organizzative ed amministrative, mentre con Marcella Amadio abbiamo anche una rappresentante politica della destra storica livornese e già consigliera regionale. Abbiamo poi i due rappresentanti che si erano candidati a sindaco rispettivamente a Livorno e a Collesalvetti, Andrea Romiti e Anna (Ornella) Berretta. Antonino Di Bella di Cecina invece oltre ad essere un imprenditore rappresenta il mondo dell'associazionismo, in particolare dedicato alle disabilità, Mirta Merli invece è una libera professionista di Cecina e Silvia Chiellini è un'impiegata del terzo settore. Siamo quindi fiduciosi che una nostra rappresentanza possa esserci in Regione".