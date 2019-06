Guardia medica, cambia il numero di telefono

L'azienda Usl Toscana nord ovest informa sul nuovo numero di telefono per le zone del Livornese, Valli etrusche ed Elba che sarà attivo dal 1 Luglio

PORTOFERRAIO — L'Azienda Usl Toscan nord ovest con una nota fa sapere che cambia dalle ore 20 di lunedì 1 Luglio 2019, il numero telefonico della “Continuità Assistenziale” il servizio generalmente conosciuto come “guardia medica” valido su tutto il territorio dell’ambito Livornese (Zone Livornese, Valli Etrusche ed Elba).

Dal turno serale di lunedì, quindi dalle ore 20, come si legge nella nota dell'Usl, il servizio che assicura assistenza medica gratuita negli orari non coperti da pediatra o medico di famiglia risponderà per tutta la provincia allo 0586-223456 negli orari dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8, nei prefestivi dalle 10 e nei festivi dalle 8.

Il costo dipenderà dal proprio piano telefonico ricordando che da tempo i principali gestori hanno tolto la differenziazione fra tariffe urbane ed extraurbane.



Dall'Usl inoltre sottolineano che è importante sapere che la guardia medica:



- può prescrivere farmaci per terapie d'urgenza o necessari per la prosecuzione della terapia, la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni della persona;

- può rilasciare certificati di malattia in casi di stretta necessità, ma soltanto per un periodo massimo di 3 giorni, non rimandabili agli orari in cui il proprio medico curante è presente;

- può proporre il ricovero in ospedale;

- è gratuita per i residenti in Toscana. I cittadini presenti sul territorio regionale, ma non residenti sono tenuti alla pagamento di una quota pari a 15 euro per la visita ambulatoriale e 25 euro per quella domiciliare.