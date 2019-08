Comunità del Parco, Angelo Zini eletto presidente

Nel Direttivo sono stati eletti Ruggero Barbetti e Susanna Berti. Sono stati designati anche i nuovi rappresentanti del futuro Consiglio direttivo

PORTOFERRAIO — Si è svolta ieri, lunedì 5 Agosto 2019 alle ore 12 circa la seduta della Comunità del Parco dell’Arcipelago Toscano. Come si legge in una nota del Parco nazionale Arcipelago toscano, il vicepresidente, sindaco di Marciana Marina, Gabriella Allori, ha dato il via alla seduta che prevedeva come primo punto all’ordine del giorno l’elezione del presidente della Comunità del Parco.

Nell’ottica della continuità l’assemblea ha votato il sindaco di Portoferraio Angelo Zini nuovo presidente della Comunità del Parco, con il largo consenso di 9 voti favorevoli e tre astenuti, al posto di Mario Ferrari decaduto con le elezioni amministrative recenti.

Angelo Zini ha ringraziato l’assemblea per la sua elezione ripromettendosi di far funzionare al meglio questo importante organo del Parco nazionale, fondamentale per attivare una efficace e leale collaborazione tra il territorio, le comunità locali e l’ente gestore dell’area naturale protetta.

Il presidente Zini ha condotto poi l’assemblea per la decisione sulle designazioni dei due membri del Consiglio direttivo dell’Ente Parco, in sostituzione di Ruggero Barbetti e Anna Bulgaresi, decaduti con le elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

Anche in questo caso, come si legge nella nota del Parco, sono state riconfermate le rappresentanze dei Comuni di Capoliveri e Marciana con i rispettivi vicesindaci Ruggero Barbetti e Susanna Berti che rimarranno in carica fino allo scadere del Consiglio direttivo a fine 2019.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare agli inizi di Luglio aveva già richiesto le designazioni per la composizione del nuovo Consiglio direttivo del Parco per il periodo 2020-2024, per questo nella seduta è stato aperto il dibattito anche per la scelta dei futuri quattro consiglieri del Parco. In questo caso il dibattito è stato più articolato con interventi da parte di tutti i membri della Comunità del Parco che hanno proposto diverse candidature.

Al termine della votazione, condotta a termini di regolamento, sono stati designati Ruggero Barbetti, Susanna Berti, Angelo Banfi e Stefano Feri, figure che hanno raccolto un consenso trasversale tra i vari Comuni, sia elbani, che delle isole minori, per la disponibilità e l’esperienza già dimostrata in passato nelle vicende istituzionali dell’area protetta. Hanno ottenuto voti anche Davide Montauti, Cinzia Battaglia e Mario Pellegrini.

Alla riunione erano rappresentati 12 membri sui 13 totali: tutti i Comuni elbani ad eccezione di Porto Azzurro, che non ha potuto inviare propri rappresentanti per impegni inderogabili, il Comune di Livorno, le due isole di Giglio e Capraia, le due Province di Livorno e Grosseto e la Regione Toscana.

Presenti alla seduta anche il presidente del Pnat Giampiero Sammuri e il direttore Maurizio Burlando. In conclusione il presidente Sammuri ha ringraziato tutti e approfittando della larga partecipazione alla seduta ha chiesto la collaborazione degli amministratori dell’Arcipelago Toscano a supporto delle scelte strategiche di interesse comune che il Parco dovrà affrontare nell’immediato futuro.