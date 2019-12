Convocati Comunità del Parco e Direttivo

Domani, mattina in orari diversi, si svolgeranno la prossima seduta dell'Assemblea della Comunità del Parco e del Consiglio direttivo

PORTOFERRAIO — L'Assemblea della Comunità del Parco è prevista per il giorno 11 Dicembre, alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10,30 in seconda convocazione, nella sala Consiglio del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano, in Loc. Enfola a Portoferraio. Durante la seduta saranno discussi i seguenti argomenti:

- comunicazioni;

- approvazione verbale della seduta precedente;

- parere di competenza sul Bilancio di Previsione 2020 dell’Ente Parco;

- informativa sul Regolamento del Parco;

- varie ed eventuali.

Nello stesso giorno ma con orario diverso è convocato anche il Consiglio direttivo del Parco che si svolgerà nella sede dell'Enfola, con prima convocazione alle ore 11,30 e alle ore 12,30 in seconda convocazione.

Il Consiglio direttivo del Parco avrà al centro della seduta i seguenti argomenti:

- comunicazioni del presidente;

- verbale seduta precedente;

- programma annuale e triennale Lavori Pubblici 2020 – 2021 - 2022, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 ed art. 5 comma 5 del DM n. 14/2018 – approvazione;

- bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 – approvazione;

- Piano triennale 2019-2021 relativo alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili in esecuzione dell'art. 2 commi da 594 a 599 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 – legge finanziaria 2008;

- ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

- revisione tariffario servizi di fruizione erogati dall'Ente Parco;

- organizzazione gestionale della Riserva MaB “Isole di Toscana”;

9. Varie ed eventuali.