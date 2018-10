Un incontro su fine vita e cure palliative

E' organizzato dalla Misericordia e dall'associazione Cure palliative per informare correttamente i cittadini su temi delicati e sensibili

PORTOFERRAIO — Domani, sabato 20 Ottobre alle ore 17, presso la Sala congressi del Centro De Laugier, a Portoferraio, si svolgerà un incontro informativo sulla Legge 219 del Dicembre 2017, meglio conosciuta come legge sul “fine vita”, per scegliere cosa fare della propria vita quando non si è più in grado di viverla nel pieno delle proprie facoltà.

Relatrice dell'evento sarà Costanza Galli, medico oncologa, direttrice Cure Palliative Ausl Toscana Nord Ovest.

L'incontro, organizzato dalla Venerabile Arciconfraternita della Reverenda Misericordia di Portoferraio con l'associazione Cure palliative di Portoferraio, è stato voluto per fornire a tutti i cittadini una conoscenza corretta su argomenti così sensibili, sempre più attuali e dibattuti come l'accanimento terapeutico.