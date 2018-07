In Toscana è boom per il noleggio auto a lungo termine

La regione Toscana tra le capofila in Italia per la percentuale di richieste di Noleggio a Lungo Termine.

TOSCANA — Andare in vacanza e noleggiare un'auto è una soluzione che ormai da anni fa parte delle abitudini dei turisti di tutto il mondo. Da tempo però non c'è solo questa occasione per noleggiare un'auto. Si è fatto strada il noleggio auto a lungo termine per la vita di ogni giorno. Insomma, il noleggio come sostituto dell'acquisto vero e proprio della vettura.

Sembra che sia proprio la Toscana a essere una delle zone in cui il Nlt ha registrato un vero boom perché è considerata una soluzione più vantaggiosa rispetto all'acquisto per numerosi motivi.

I dati parlano di un successo pari all'11% per il 2017 rispetto all'anno precedente, ciò significa che sono stati immatricolati 296.660 veicoli con la formula del noleggio a lungo termine. L'aumento rispetto al 2016 è di 29.395 veicoli.

Per il 2018 non sono state ancora fatte analisi precise, ma si attendono circa 300mila immatricolazioni, conferma del successo del long rent.

Cos'è il noleggio a lungo termine?

Ancora poche persone non hanno sentito mai parlare di noleggio a lungo termine, perché rappresenta davvero una soluzione tra le più scelte non soltanto da chi viaggia per motivi professionali, ma anche da famiglie, coppie e single.

Il long rent viene scelto perché nel pagamento di un canone mensile sono compresi i costi dell'assicurazione, del bollo, della manutenzione ordinaria e straordinaria e altri servizi che con la formula dell'acquisto sarebbero a carico del proprietario.

Esistono due tipi di Nlt, precisamente il noleggio a lungo termine senza anticipo che permette di sostenere l'intera spesa con il canone mensile che in questo caso sarà più alto rispetto a chi opta per la soluzione del noleggio a lungo termine con anticipo, che verserà una somma al momento della firma del contratto.

La migliore soluzione tra le due dipende da quelle che sono le necessità di chi noleggia. L’elemento prezioso è scegliere con attenzione il rivenditore che propone la formula che deve essere serio e avere esperienza, proprio come ALT noleggio senza anticipo, la cui soluzione propone diversi servizi.

Al momento della stipula del contratto si dovrà scegliere il modello dell'auto, il chilometraggio e la durata del noleggio che può partire da un minimo di 24 mesi a un massimo di 60. In base a questi elementi sarà fissato l'importante del canone mensile.

Quando conviene il noleggio a lungo termine

Noleggiare l'auto con la formula del lungo termine rappresenta una modalità sempre più scelta dagli automobilisti di tutto il mondo. Detto questo, è importante sapere quando conviene noleggiare un'auto invece che acquistarla.

È una soluzione perfetta per i liberi professionisti che ogni giorno si mettono alla guida dell'auto per raggiungere i clienti, ma non soltanto i liberi professionisti possono scegliere questa opzione. Ci sono anche i privati che la preferiscono per la possibilità di avere un veicolo senza i pensieri della proprietà, quindi senza il peso di dover pagare imprevisti e servizi che nell'acquisto non sono certo compresi. Senza contare che in questo caso non ci si dovrà preoccupare della svalutazione dell'auto al momento della riconsegna.