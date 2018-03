La tappa di Linea Verde in città - VIDEO

Il programma di Rai 1 condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi ha dedicato una puntata a Livorno. Le riprese sono avvenute a metà marzo

LIVORNO — Linea Verde va in città, il programma di Rai 1 condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, ha dedicato la puntata di sabato 31 marzo alla città di Livorno. Protagoniste agricoltura, allevamento e innovazione.

Durante la trasmissione si è parlato delle Galline di Razza Livorno, una delle razze ovaiole più famose al mondo, delle arachidi italiane prodotte a Venturina, e del robot sottomarino Silver.

La troupe ha visitato i luoghi segnati dall’alluvione, piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, il mercato centrale e il Research Centre on Sea Technologies and Marine Robotics della Scuola Sant’Anna, e fatto un Giro in battello lungo il Fosso Reale in compagnia del maestro d’ascia Fulvio Pacitto

La puntata, disponibile a questo link, si è conclusa in Terrazza Mascagni.