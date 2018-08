Agevolazioni per andare in autobus

Al via la distribuzione dei titoli di viaggio a tariffa agevolata. Nogarin: “Facciamo innamorare i cittadini del trasporto pubblico”

LIVORNO — Dal 27 agosto presso gli sportelli di Ctt Nord in via largo Duomo, i cittadini di Livorno con reddito ISEE fino a 36.151,98 euro possono sottoscrivere gli abbonamenti all’autobus a prezzo agevolato.



Dopo la decisione della Regione di aumentare, a partire dal 1 luglio scorso, il costo dei titoli di viaggio e degli abbonamenti del tpl su gomma, infatti, il Comune ha investito 40mila euro per compensare questo balzello, mantenendo invariate le tariffe per gli abbonati.

Come comunicato nei mesi scorsi, questa riduzione tariffaria è retroattiva e si applica anche agli abbonamenti di luglio e agosto. Chi avesse già sottoscritto un abbonamento in questi due mesi, pagandolo a prezzo pieno, dovrà presentarsi agli sportelli di Ctt esibendo il titolo di viaggio e riceverà uno sconto equivalente negli abbonamenti di settembre e ottobre.

“Mentre in tutta la Toscana andare in autobus costa sempre di più, a Livorno abbiamo deciso di andare in netta controtendenza - sottolinea il sindaco Filippo Nogarin - Abbiamo deciso di congelare le tariffe per circa 35mila livornesi che hanno redditi fino a 36mila euro, il che significa oltre il 70% dell’utenza che prende i mezzi pubblici a Livorno. Il nostro obiettivo è semplice: far innamorare i cittadini del trasporto pubblico e convincere qualche persona in più ad abbandonare l’automobile privata per i propri spostamenti”.