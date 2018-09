Alloggi popolari, bando per nuove assegnazioni

Il Comune sta per varare un nuovo bando per l'assegnazione di alloggi Erp. Ecco scadenze, requisiti e modalità di partecipazione

LIVORNO — Sarà pubblicato lunedì 1 ottobre il bando di concorso integrativo del Comune di Livorno per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) anno 2018. Il bando consentirà ai cittadini in possesso dei necessari requisiti di rientrare nella graduatoria per gli alloggi ERP a canone semplice.

Le domande potranno essere presentate entro venerdì 30 novembre, utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune, con marca da bollo da 16 euro.

Il modulo cartaceo è disponibile presso l’ufficio Programmazione e servizi per il Fabbisogno abitativo (in via Pollastrini n. 1) oppure presso l’URP del Comune di Livorno (Palazzo comunale, piano terra). Il modulo per le domande potrà anche essere scaricato online, sul sito dell'amministrazione.

La domanda potrà poi essere consegnata, entro il termine previsto del 30 novembre, con le seguenti modalità: a mano, presso l’ufficio Fabbisogno Abitativo, in via Pollastrini 1 aperto il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (l’ufficio è chiuso il mercoledì e il sabato). La domanda potrà essere consegnata anche da una terza persona, purché debitamente sottoscritta e corredata da copia di un valido documento di identità del richiedente; tramite raccomandata con avviso di ritorno, indirizzata a Comune di Livorno – Ufficio per il Fabbisogno Abitativo. Via Pollastrini 1 – 57123 Livorno. Anche in questo caso occorre inserire copia di un documento di identità del richiedente; tramite Pec inviata a comune.livorno@postacert.toscana.it (con copia di un documento d’identità del richiedente).

Si ricorda agli interessati che è necessario essere in possesso di una attestazione Isee, relativa al proprio nucleo familiare, valida alla data di pubblicazione del bando (1 ottobre 2018) e priva di omissioni o difformità.