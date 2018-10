Ancora dieci giorni per le domande di contributo

La vicesindaco Stella Sorgente: “Per ora ne sono state protocollate sei, ma a Carrara arrivarono quasi tutte l’ultima settimana”

LIVORNO — Si concluderà il 23 ottobre la fase di raccolta delle domande per i contributi statali riservati ai cittadini colpiti dall’alluvione del settembre 2017. Mancano 10 giorni alla scadenza e il Comune ricorda le modalità di consegna e assistenza alla compilazione.

“Ad oggi sono solo 6 le domande protocollate, ma i 2230 accessi unici alla pagina web informativa sul sito del Comune ci impongono di restare fiduciosi - sottolinea la vicesindaco Stella Sorgente -. Ricordo che, in una precedente esperienza di alluvione nel Comune di Carrara, le domande sono arrivate quasi tutte nell’ultima settimana. I nostri sportelli e l’assistenza telefonica dell’ufficio tecnico restano a disposizione dei cittadini e dei professionisti incaricati delle perizie richieste per la procedura”.

I cittadini aventi diritto a contributo hanno tempo fino al 23 ottobre 2018 per fornire al Comune la propria domanda correttamente compilata secondo tre modalità di consegna:

invio via pec all’indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it (fino alle 23,59 del 23 ottobre)

spedizione a mezzo posta con raccomandata a.r. indirizzata a Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni, Via di Montenero, 92 - 57128 Livorno (varrà il timbro dell’ufficio postale accettante)

consegna a mano presso gli sportelli comunali Urp, Centro Servizi al Cittadino Area Nord e Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni, negli orari sovraindicati (fino alle ore 17:30 del 23/10/2018)

I moduli, così come le informazioni per accedere a questa opportunità, sono scaricabili dal sito web del Comune nella pagina accessibile dal banner in home page “Contributi Statali Alluvione” o ritirabili nei seguenti sportelli pubblici: Urp Comune di Livorno - Piazza del Municipio, 1 (orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15,30 - 17,30), Centri Servizi al Cittadino Area Nord, ex circoscrizione 1 - Piazza Saragat, 1 quartiere Corea (orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì 15,30 - 17,30) e Ufficio Gestione Strategica Rette e Compartecipazioni - Via di Montenero, 92 (orario di apertura: lunedì e venerdì 9-13; martedì e giovedì: 15,30 - 17)”.

I richiedenti possono ricevere l’assistenza tecnica alla compilazione dall’ufficio tecnico dedicato contattabile via email all'indirizzo contributistatalialluvione@comune.livorno.it e/o ai seguenti recapiti telefonici 0586/820679-566 (dal lunedì al venerdì in orario 8:30-13).