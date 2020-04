Ponte di Genova, l'ultimo tratto sale con la bandiera di San Giorgio Ponte di Genova, l'ultimo tratto sale con la bandiera di San Giorgio

Attualità martedì 28 aprile 2020 ore 13:09

Attesi forti venti di Libeccio, scatta l'allerta

La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo in codice giallo, per forte vento, valida per la giornata di domani, 29 aprile