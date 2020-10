Cerca di fuggire con droga e denaro

Arrestato in Piazza Garibalidi dai Carabinieri con droga e denaro. Aveva tentato di scappare nelle vie limitrofe ma è stato raggiunto

LIVORNO — I Carabinieri della Squadra d’Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana”, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Livorno, hanno proceduto all’arresto in Piazza Garibaldi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, di un 27enne nordafricano, residente in Italia.

L’uomo, alla vista dei militari, si è dato alla fuga lanciando a terra un involucro in cellophane, con oltre trenta grammi di hashish

L’involucro è stato raccolto dagli stessi militari che, nel frattempo, hanno bloccato il giovane il fuggitivo, dopo averlo rincorso nelle vie limitrofe di Piazza Garibaldi.

Nel corso della perquisizione personale è stata rinvenuta la somma di 125 euro, verosimile provento di spaccio.

Il nordafricano è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.