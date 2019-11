"Livorno città sempre più competitiva"

Il presidente della Regione ha commentato così la visione positiva espressa dalla ministra De Micheli alla Darsena Europa

LIVORNO — "La notizia è che oggi la ministra De Micheli ha detto che il Governo è disponibile a dare un contributo importante per fare in modo che la Darsena Europa si realizzi. Si tratta di un'opera decisiva per il futuro del porto di Livorno. Così come importante sarà la realizzazione dello scavalco ferroviario che consentirà di rendere maggiormente raggiungibile lo scalo portuale. La Regione, d'altronde, è molto impegnata su Livorno. Lo è da anni e io dico che abbiamo fatto e facciamo bene. Bisogna inserire questa città e il suo porto all'interno di un sistema infrastrutturale moderno e capace di consentire un reale sviluppo del territorio. A questo proposito occorre registrare la crescita dell'interporto. Dopo aver realizzato lo scavalco, bisognerà collegare il porto all'interporto in maniera evoluta. L'infrastrutturazione è fondamentale per lo sviluppo del territorio. Oltre allo scavalco, alla Darsena Europa si accompagnano una serie di ulteriori interventi ferroviari per 700 milioni di euro, in modo da rendere il porto di Livorno ancora più competitivo e connesso via rotaia al Nordest e al Centronord dell'Europa".

Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, intervenendo nel pomeriggio di ieri al convegno organizzato dall'Autorità portuale del Tirreno settentrionale per presentare il progetto preliminare relativo alle opere di difesa e dei dragaggi della Darsena Europa, l'opera di espansione a mare dello scalo livornese, quello che consentirà a questo di conquistare quote crescenti di traffico nel segmento dei container. Il presidente Rossi ha confermato l'impegno della Regione per la realizzazione di quest'opera si aggira attorno ai 250 milioni. Il Governo, secondo quanto si apprende, dovrebbe intervenire con un contributo almeno pari a quello regionale. Anche l'Autorità portuale concorrerà alla spesa per la realizzazione dello sviluppo a mare del porto di Livorno.