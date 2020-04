Come fare ripartire l'economia del territorio, i risultati della webconference fra i sindaci della provincia di Livorno

LIVORNO — Far ripartire l’economia del territorio livornese, nella cosiddetta Fase 2 delle restrizioni per la prevenzione del coronavirus.

E soprattutto farla ripartire in sicurezza, ferma restando l’assoluta priorità della salute collettiva, e la messa in atto di livelli alti di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono alcuni dei temi intorno ai quali si è snodata la discussione dell’incontro territoriale convocato ieri mattina– in videoconferenza - dal sindaco di Livorno Luca Salvetti e dalla presidente della Provincia Marida Bessi, con i sindaci della provincia, i presidenti e i direttori delle associazioni di categoria e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali. I vari aspetti della “ripartenza" sono stati affrontati alla luce di alcuni importanti provvedimenti emanati dalla Regione Toscana che richiedono, in fase attuativa, l’impegno delle istituzioni locali e delle parti economiche e sociali, e alla luce delle norme appena emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.