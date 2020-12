Commissione Moby Prince, richiesta depositata

A presentare la richiesta il senatore Giarrusso: "I familiari delle vittime della strage Moby Prince hanno il diritto di conoscere la verità"

LIVORNO — Il senatore Mario Michele Giarrusso (gruppo misto) ha depositato un disegno di legge per istituire una nuova Commissione bicamerale d’inchiesta sulla tragedia del Moby Prince. "Ho accolto l’appello dei familiari delle 140 vittime della strage del traghetto Moby Prince sulle coste del porto di Livorno - ha spiegato lo stesso Giarrusso -. Oggi, dopo quasi trent’anni di distanza, non si conoscono le cause e le responsabilità di quella strage. E le Istituzioni hanno il dovere di non utilizzare più il termine disastro bensì strage”.

Per Giarrusso è indispensabile "far luce e consegnare ai familiari e agli italiani la verità". Il Disegno di Legge, prevede che la commissione si occupi di "chiarire i motivi circa l’abdicazione da parte delle strutture militari nell'esercizio della funzione di soccorso (Capitaneria di Porto e Marina Militare), all'epoca attribuita dal D.I. 01/06/1978 al Ministero della Difesa, rispetto al dovere di tentare il soccorso alla vita delle centoquaranta persone a bordo della nave passeggeri, alcune delle quali erano ancora in vita a considerevole distanza di tempo dalla collisione e, dunque, potevano e dovevano essere salvate.

E ancora, "di chiarire i motivi della condotta omissiva di parte della magistratura inquirente e giudicante sull’evento e la natura dell’influenza su essa esercitata dall’accordo raggiunto il 18 giugno 1991 tra Nav.ar.ma spa, Snam spa, Agip spa e i loro assicuratori; di accertare le reali motivazioni sottese alle conclusioni delle indagini e al successivo proscioglimento dell'armatore Vincenzo Onorato, verificando, altresì gli eventuali episodi di manomissione commessi nell'immediatezza dei fatti e nei periodi successivi, ad opera di personale della Compagnia Nav.ar.ma., ovvero di ignoti; di chiarire le eventuali responsabilità relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allo svolgimento dell’accertamento dei fatti, e le circostanze della morte dei passeggeri, nonché i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime del traghetto, della Moby Price in considerazione della documentazione medico – legale prodotta dai consulenti tecnici nelle attività della Commissione parlamentare d’inchiesta monocamerale del Senato della Repubblica operante nella precedente legislatura; quali eventi si verificarono a bordo della petroliera antecedentemente alla collisione, nonché chiarire la provenienza e la tipologia di carico trasportato all’interno della petroliera Agip Abruzzo ed infine indagare su qualunque circostanza, fatto e avvenimento ritenuto rilevante ai fini di accertamento della verità in ordine alle cause della strage del traghetto Moby Prince”.