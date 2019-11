Coteto, si interviene sull'illuminazione

È prevista la sostituzione delle linee elettriche dorsali, installate negli anni ’60 e che ora presentano problemi di isolamento

LIVORNO — I tecnici del settore Illuminazione Pubblica del Comune di Livorno hanno pianificato un intervento di straordinaria manutenzione in alcune vie del quartiere Coteto, dove nei giorni scorsi si sono verificati ripetuti guasti, con conseguenti disservizi e segnalazioni da parte dei cittadini.

In particolare, sono state riscontrate forti criticità agli impianti di illuminazione pubblica di via Coen, via Molise e via Basilicata.

Sono interessate dai guasti anche strade limitrofe comevia Lombardia, via Calabria, via Liguria, via Puglie, via Tevenè.

L’intervento prevedela sostituzione delle linee elettriche dorsali, installate negli anni ’60 e che ora, soprattutto con il maltempo, presentano problemi di isolamento, con conseguenti frequenti disservizi.

I lavori partiranno nelle prossime settimane, una volta concluse le procedure di affidamento.

L’Amministrazione comunale, che in questi giorni continuerà a intervenire in base alle segnalazioni dei cittadini, si scusa con gli abitanti del quartiere per gli eventuali disagi.