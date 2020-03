Covid-19, i casi positivi passano da 13 a 21

Il dato si riferisce a tutta la provincia ed è fornito dalla Asl Toscana nord ovest. Otto i nuovi casi, sei dei quali registrati nel capoluogo

LIVORNO — Altri 32 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) tra le ore 16 di ieri (12 marzo) e le 14 di oggi (13 marzo). Al momento i decessi purtroppo registrati sono 6, nessuno nell'ambito livornese.

Per quanto riguarda Livorno e provincia i nuovi casi sono otto (non dieci come comunicato inizialmente dalla Asl), che si aggiungono ai 13 emersi nei giorni scorsi e portano il totale dei positivi a 21. I nuovi casi sono:

- uomo di 77 anni, di Livorno, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

- uomo di 77 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno;

- uomo di 54 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno;

- uomo di 72 anni, di Livorno, in ospedale a Livorno

- uomo di 98 anni, residente a Campiglia Marittima ma domiciliato a Livorno, ricoverato in Malattie infettive a Livorno;

- uomo di 55 anni, di Piombino, a domicilio;

- donna di 54 anni, di Piombino, a domicilio;

- uomo di 71 anni, di Piombino, ricoverato all'ospedale di Piombino;

Questi, invece, le condizioni delle tredici persone risultate positive nei giorni scorsi a Livorno e provincia:

donna di 49 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 45 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 63 anni, di Livorno, a domicilio;

uomo di 93 anni, di Livorno, a domicilio;

donna di 96 anni, di Livorno, a domicilio;

donna di 73 anni, di Livorno, ricoverata in ospedale;

uomo di 80 anni, di Livorno, ricoverato in ospedale;

uomo di 71 anni, di Piombino, passato dal Pronto Soccorso, a domicilio;

una donna di 54 anni, casalinga, di Livorno, è ricoverata in ospedale;

un cittadino livornese di 54 anni, è a casa dopo un accesso in ospedale;

un cittadino di Livorno di 55 anni ricoverato in ospedale;

marito e moglie (uomo di 73 anni, donna di 70), residenti in Val di Cornia, entrambi a domicilio.