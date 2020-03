Covid-19, servizi comunali per mail o telefono

Emergenza coronavirus. Il Comune di Livorno assicura alcuni servizi tramite mail e contatti telefonici, ecco i dettagli e le informazioni utili

LIVORNO — Le misure restrittive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno ridotto al minimo i servizi garantiti dai comuni italiani. Anche il Comune di Livorno si è adattato alle direttive, chiudendo temporaneamente gli sportelli al pubblico. Alcuni uffici fino a venerdì 20 marzo possono essere contattati tramite mail, come lo sportello telefonico della mobilità che questa settimana non è attivo. Per necessità urgenti si può inviare una mail a permessi@comune.livorno.it oppure moburb@comune.livorno.it

Restano attivi i numeri della Polizia Municipale e della Protezione Civile.

La Polizia Municipale è contattabile alla Sala Operativa

820420 - 0586/820421 (attivo 24h su 24, 7 giorni su 7)

E-mail: centraleoperativapm@comune.livorno.it

Posta certificata : comune.livorno@postacert.toscana.it.

Sono attivi i servizi a distanza della Polizia Municipale

contenziosovvuu@comune.livorno.it), Istanze in Autotutela (violazioni@comune.livorno.it) e Scritti Difensivi (pmordinanze.ingiunzioni@comune.livorno.it)

Richieste di accesso agli atti relative a incidenti (pmincidenti@comune.livorno.it)

https://www.comune.livorno.it/PatenteAPunti/index.asp

0586-820700- 0586-820157 (orario di telefonate: dal lunedì al venerdì 9,00-12,00 e martedì e giovedì 15,00-17,00) indirizzo e-mail: avvisibonaripm@comune.livorno.it

0586 -824000, riservato ai livornesi per supporto a chi è in quarantena e altre emergenze legate al coronavirus.