Covid-19, un decesso e altri 31 positivi

Coronavirus, l'inno d'Italia per infermieri e medici: «Ci incoraggiano a non mollare, mi scende una lacrima...»

Il dato si riferisce alle ultime 24 ore nell'intera provincia di Livorno. Ben 24 dei nuovi positivi sono cittadini del capoluogo

LIVORNO — L'epidemia Covid-19 sembra rallentare in Toscana e in Italia, anche se a Livorno città si sono registrati 24 nuovi casi positivi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Nella provincia i nuovi casi sono in tutto 31.

Gli alti casi a Cecina (2), Piombino (2), Collesalvetti (1), Rosingano Marittimo (1) e Rio (1).

Nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) nelle ultime 24 ore si sono registrati in tutto 130 nuovi casi positivi e 4 decessi, dei quali uno, purtroppo, a Cecina.