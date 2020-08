Covid, altri casi positivi in provincia

Ci sono tre nuovi casi Covid in provincia di Livorno. In Toscana oggi si contano quaranta nuovi contagi con una età media di 38 anni

LIVORNO — Quaranta nuovi contagiati in Toscana per il Covid-19 con una età media di 38 anni. Tre casi sono stati riscontrati in provincia di Livorno, che porta dunque a 511 i casi da inizio emergenza.

In Toscana gli attualmente positivi sono 746 ( 25 i pazienti ricoverati in ospedale ) mentre non ci sono stati decessi e si registrano dodici nuove guarigioni.

Livorno, con 153 casi ogni centomila abitanti, resta la provincia toscana con il minor numero di contagi in proporzione al numero di residenti.