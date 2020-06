Covid, ancora un giorno senza casi

La provincia di Livorno registra di nuovo uno zero nella casella dei nuovi contagi. In Toscana sette nuovi casi e due decessi

LIVORNO — Zero nuovi casi e zero decessi per il coronavirus in provincia di Livorno dove, da inizio emergenza, si sono registrati 557 contagi e 61 vittime.

In Toscana sono 10.172 i casi di positività al Coronavirus, 7 in più rispetto a ieri, tutti registrati in provincia di Firenze.

I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.588 (l'84,4% dei casi totali).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 289.524, 2.831 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.299. Gli attualmente positivi sono oggi 502, -1,6% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi, entrambi in provincia di Lucca: 1 uomo e 1 donna, con un'età media di 89,5 anni.