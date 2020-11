Covid, sei decessi in provincia

54 decessi in Toscana legati al Covid, sei di questi sono avvenuti in provincia di Livorno, tra cui quello di un uomo di 39 anni

LIVORNO — Sei decessi legati al Covid nelle ultime ore in provincia di Livorno, dove si registrano anche 201 nuovi casi positivi.

Nell'elenco dei decessi si trova anche un uomo di 39 anni, assieme a una donna di 85 anni, donna di 75 anni, uomo di 91 anni, uomo di 70 anni e uomo di 84 anni.

Ecco invece la divisione dei nuovi positivi nei Comuni

Area livornese: 147 casi

Collesalvetti 19, Livorno 128;

Valli Etrusche: 47 casi

Campiglia Marittima 3, Castagneto Carducci 1, Cecina 21, Guardistallo 5, Montescudaio 1, Piombino 4, Rosignano Marittimo 9, San Vincenzo 2, Suvereto 1.

In Toscana ci sono stati 54 decessi ( 27 uomini e 27 donne con una età media di 83 anni ) e 2223 nuovi casi ( età media 47 anni ).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.824 (48 in più rispetto a ieri, più 2,7%), 242 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, più 3,4%).

Gli attualmente positivi sono oggi 46.314, +4,1% rispetto a ieri.

La provincia di Livorno conta, da inizio emergenza 106 decessi e 4891 contagi.

All’ospedale di Livorno attualmente ci sono 103 ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 17 i ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.