Dieci milioni per i progetti delle imprese

Sarà pubblicato a gennaio il bando Invitalia per l'area livornese. Incontro al Mise sulle bonifiche delle aree Sin e Sir

LIVORNO — Sarà pubblicato a gennaio il bando Invitalia da 10 milioni per finanziare progetti delle imprese dell'area livornese. Lo rende noto la Regione Toscana annunciando i principali risultati della riunione del Comitato di coordinamento dell'Accordo di programma per l'area di crisi complessa livornese, che si è svolta oggi a Roma su richiesta della Regione.

Gli altri punti riguardano la convocazione, entro la prima quindicina di gennaio, di un incontro al Mise con Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana e Comuni di Livorno e Collesalvetti sulle bonifiche delle aree Sin e Sir e un onfronto sulla richiesta di istituzione di una zona economica speciale (Zes) per la Provincia di Livorno, da affiancare alla zona logistica speciale (Zls) il cui iter per la costituzione è già stato avviato dalla giunta regionale.

All'incontro, che ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento dell'accordo, erano presenti, oltre ai rappresentanti ministeriali, il consigliere del presidente della Regione per il lavoro Gianfranco Simoncini, i sindaci di Livorno, Luca Salvetti, di Collesalvetti, Adelio Antolini, e l'assessore Vincenzo Brogi per il Comune di Rosignano Marittimo.

Obiettivo dell'incontro, come sottolinea Simoncini, "Avere riscontri sulle richieste avanzate in questi mesi dalle Amministrazioni toscane: sia rispetto alla definizione di un accordo di programma per le bonifiche delle aree Sin e Sir, che sulla previsione per la provincia di Livorno di una Zes, avanzata dal presidente Rossi nel giugno scorso. Sulle bonifiche, come detto, si terrà a gennaio un incontro, mentre per la Zes, preso atto della richiesta, i rappresentanti del Ministero hanno ribadito che è necessaria una modifica normativa".

"Positiva - sottolinea la Regione- la valutazione anche sui tempi di riapertura del bando per le imprese, dopo le modifiche alla legge 181/89, che, sulla base delle proposte di Regione e Comuni, potrebbero facilitare l'uso delle risorse da parte delle imprese stesse. L'incontro - si legge nel comunicato dell'ente- ha offerto inoltre l'occasione per acquisire informazioni da parte dell'Autorità di sistema portuale sull'avanzamento degli interventi infrastrutturali e da parte del Comune di Livorno sugli impegni di realizzazione del polo tecnologico. Simoncini ha infine dato atto che per l'area di Livorno è attualmente aperto il bando (1,6 milioni di euro) per i protocolli di insediamento e che dal 10 dicembre si aprirà il bando per 400mila euro per finanziare progetti imprenditoriali di microinnovazione".