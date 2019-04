Due milioni e mezzo per lo scavalco ferroviario

Nella variazione di bilancio confermati interventi fondamentali per il futuro ed il consolidamento del rilancio dell'Interporto Toscano Vespucci

LIVORNO — "La Regione dimostra ancora una volta di avere a cuore lo sviluppo ed il futuro di Livorno. Oggi abbiamo approvato un emendamento alla variazione di bilancio che stanzia ulteriori 2,5 milioni per lo “scavalco ferroviario” tra il Porto di Livorno e l’Interporto Vespucci di Guasticce, finanziamento che consentirà la realizzazione dell’opera. Erano soldi che dovevano arrivare dal governo nazionale ma, com’è noto, il ministro Toninelli non ha mai firmato il decreto già pronto da settembre 2018. La Regione, ancora una volta, ha dimostrato sensibilità e grande attenzione al completamento delle infrastrutture, che, nel caso dello “scavalco ferroviario” riveste un valore fondamentale per lo sviluppo del sistema logistico dell’area livornese e della Toscana tutta".

Lo dice Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, commentando l’approvazione della prima variazione del bilancio regionale.

"Oltre alla novità del finanziamento per lo “scavalco ferroviario” – spiega Gazzetti – su proposta della Giunta abbiamo anche confermato i 30,256 milioni di euro per l’acquisto di immobili della Società Interporto Toscano Amerigo Vespucci: una cifra davvero importante, decisione che testimonia quanto sia importante per la Regione il consolidamento ed il pieno sviluppo del retroporto di Guasticce dove attualmente sono presenti 59 aziende con oltre 1200 persone che vi operano sia direttamente che indirettamente nell'indotto. Voglio ringraziare – conclude il consigliere – la Giunta e l’assessore regionale al bilancio Vittorio Bugli che, ancora una volta, hanno dimostrato attenzione per le nostre comunità. E mi piace sottolineare, guardando al rilancio dell'Interporto, il lavoro svolto in questi anni anche dall'amministrazione comunale di Collesalvetti con il Sindaco Bacci in prima fila".