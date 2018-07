Falso poliziotto ruba gioielli per diecimila euro

Un uomo di circa trent'anni, spacciandosi per una agente delle forze dell'ordine, ha raggirato un anziano e gli ha rubato i preziosi di famiglia

LIVORNO — C'è un uomo dall'apparente età di 30-35 anni, alto circa un metro e 75, privo di infessione dialettale, magro, capelli e barba nera, vestito con giubbino e pantaloni neri, che spacciandosi quale appartenente alle forze dell'ordine tenta di truffare gli anziani, convincendoli ad accoglierlo in casa e, per verificare che non ci siano stati furti, a farsi indicare dove si trovano i monili d'oro.

Alla questura sono arrivate ieri numerose segnalazioni al riguardo, da diverse zone della città. In un caso, purtroppo, la truffa è stata compiuta. In zona Leccia, per la precisione in via Basilicata, un anziano è stato avvicinato nel giardino condominiale da un uomo che, con la scusa di dover verificare l'ammanco di un furto perpetrato in zona, gli ha chiesto di poter salire in casa.

L'anziano si è lasciato convincere e una volta in casa il truffatore gli ha chiesto di verificare che il suo oro non fosse stato rubato. Quando il malcapitato ha mostrato la cassettina con i gioielli di famiglia, il truffatore l'ha presa e si è allontanato per una "verifica" e non è più tornato.

Il valore dei preziosi rubati è stato stimato in oltre 10mila euro. Dalla questura si invita chiunque a fare attenzione e, in caso di dubbi e sospetti, non esitare a dare segnalazione al 112 o al 113.