Bloccati in ascensore a causa del black out

I vigili del fuoco di Livorno sono dovuti intervenire per soccorrere alcune persone bloccate negli ascensori a causa di un black out

LIVORNO — Un surriscaldamento avvenuto nella cabina Enel della Rosa ha determinato un temporaneo black out nella zona, col distacco di centinaia di utenze e richieste di intervento per persone rimaste bloccate negli ascensori.

I vigili del fuoco hanno soccorso alcune persone in via Marradi, via Magenta, via Maestri del Lavoro, via Campania e in altre zone. Tutto è successo intorno alle 20 e l'immediato intervento dei tecnici di Enel ha permesso di ripristinare l'erogazione dell'energia elettrica nel giro di circa venti minuti.