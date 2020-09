I detenuti attori in scena sull'isola di Gorgona

"Il teatro del mare" coinvolge i detenuti attori della Casa di reclusione dell'isola di Gorgona, Spettacoli stasera e domani

LIVORNO — Oggi e domani, sull’isola di Gorgona, va in scena “Ulisse o i colori della mente”, primo spettacolo del laboratorio di teatro e musica "Il teatro del mare" che coinvolge i detenuti/attori della Casa di reclusione dell'isola di Gorgona,

“Ulisse o i colori della mente” è un testo inedito scritto dal regista e drammaturgo Gianfranco Pedullà insieme ai partecipanti al laboratorio: lo spettacolo non è un'Odissea tradizionale legata alla nota vicenda del ritorno di Ulisse dalla guerra di Troia ma - pur mantenendo richiami al poema epico - un'odissea contemporanea, di un uomo di oggi nel mondo di oggi.



Il laboratorio "Il teatro del mare" è condotto da Gianfranco Pedullà, Francesco Giorgi e Chiara Migliorini all’interno del progetto Teatro in Carcere della Regione Toscana in collaborazione con la Casa di Reclusione di Gorgona.



Agli spettacoli, in scena oggi e domani alle ore 11, partecipa un pubblico ridotto che nei giorni scorsi si è prenotato, ottemperando a tutte le procedure di accesso a una Casa circondariale.