Il successo del fashion agricolo

Tessuti naturali e tinture green realizzate con prodotti e scarti agricoli. Il successo degli agritessuti di Donne in Campo in vetrina a Livorno

LIVORNO — Un’altra moda è possibile, il fashion agricolo può esistere, creando una filiera del tessile Made in Italy 100% ecosostenibile, con tessuti naturali e tinture green realizzate con prodotti e scarti agricoli. A sottolinearlo sono le Donne in Campo della Cia Toscana, che a Livorno, in occasione della Festa dell’Olivo e dell’Olio – organizzata da Cia Livorno e Comune di Livorno – che si è svolta domenica 27 ottobre (centro commerciale La Leccia).

All’evento livornese dedicato all’olio extravergine d’oliva, Donne in Campo Toscana è stata presente con la mostra mercato dei prodotti agricoli provenienti da diverse zone della Toscana e durante la giornata con la mostra dal titolo “La natura che si indossa” di abiti alta moda realizzati con tessuti e tinte naturali dalla eco-sitilista Eleonora Riccio.

Proprio nei giorni scorsi a Roma l’associazione femminile di Cia Agricoltori Italiani, aveva lanciato il marchio registrato Agritessuti. Le case history aziendali, e la mostra di abiti da sera e prêt-à-porter realizzati in stoffe bio e colorati con ortaggi, frutta, radici, foglie e fiori, hanno fatto da testimonial al progetto portato avanti da Donne in Campo Cia per mettere insieme agricoltura, ambiente e abbigliamento. Una sfida che risponde prima di tutto alle richieste dei consumatori: la domanda di capi sostenibili in Italia, infatti, è cresciuta del 78% negli ultimi due anni e oggi il 55% degli utenti è disposto a pagare di più per capi ecofriendly.