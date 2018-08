Un'estate a tu per tu con gli autori

Il programma d'incontri prosegue insieme a Francesca Detti e Andrea Gambuzza, autori del testo teatrale “La parte migliore di me”

LIVORNO — La bella estate, ciclo di incontri con gli autori, torna con un nuovo appuntamento nel giardino di villa Maria. Venerdì 24 agosto, alle 19, sarà la volta di Francesca Detti e Andrea Gambuzzam autori del testo teatrale La parte migliore di me, che ha debuttato alla Città del Teatro di Cascina nel 2015 con la produzione della Compagnia Orto degli Ananassi e gli interpreti Ilaria di Luca e Andrea Gambuzza. Lo spettacolo è stato realizzato con il contributo di Fondazione Sipario Toscana Onlus, La Città del Teatro di Cascina e Armunia, Festival Costa degli Etruschi di Castiglioncello.

Il testo teatrale è stato pubblicato dalla Casa Editrice Erasmo nel 2017 con la prefazione di Nicola Artico e l'introduzione di Donatella Diamanti.



Attraverso un confronto commovente e rocambolesco tra un’integerrima assistente sociale, alle prese con il suo primo incarico al rientro da un periodo di pausa forzata e uno sperduto padre separato, in piena fase di “ristrutturazione emotiva”, si assisterà ad un incontrarsi e ad un riconoscersi, per scoprire che tra la prassi e le eccezioni, c’è un filo che ci lega tutti: quello del bisogno del sentirsi accolti e dell’imparare a lasciarsi accogliere.



Francesca Detti, cofondatrice del Digital Studio I Licaoni, lavora come sceneggiatrice di cortometraggi, lungometraggi e webserie, con incursioni nel teatro e nel fumetto. Ha ricevuto il premio Rai Fiction per la sceneggiatura di Elba – L'eredità di Napoleone.



Andrea Gambuzza, attore, autore e trainer teatrale, si forma alla Ėcole Internationale de Théâtre Jaques Lecoq di Parigi. Nel 2008 riceve la Segnalazione della Giuria per il Premio Hystrio alla Vocazione e per Riccardo alla terza – Disappunti di un dittatore, vince il Premio Nino De Reliquis 2009. E' socio fondatore della Compagnia orto degli Ananassi.



Parteciperà all'evento l'attrice Ilaria Di Luca.

Introduce lo psicologo Nicola Artico.