Nominata la nuova pediatra al posto di Donati

I pazienti passeranno automaticamente alla nuova dottoressa, che entrerà ufficialmente in servizio a partire dal 1 novembre

LIVORNO — Da venerdì 1° novembre gli assistiti della pediatra Donatella Donati, recentemente scomparsa, e sostituita provvisoriamente da Laura Neri, saranno presi in carico automaticamente da Laura Gnesi, alla quale è stato conferito un incarico per la durata di un anno.

I genitori/tutori degli assistiti che intendono quindi rimanere in carico alla dott.ssa Gnesi non dovranno rivolgersi agli sportelli che effettuano servizio di anagrafica sanitaria.

La pediatra svolgerà ambulatorio in Viale Italia 117 con i seguenti orari: lunedì 15,30-19,30;

martedì e mercoledì 15,30-19; giovedì e venerdì 8,30-12. Anche la reperibilità telefonica (Tel. 0586-407623) sarà assicurata dalla dottoressa a partire dal giorno di attivazione della convenzione.

"Con l’occasione - hanno specificato dalla Asl Toscana Nord Ovest - si ricorda che il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio: la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale".