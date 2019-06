Le buone pratiche sulla disabilità

Livorno come “buona pratica” nell’inserimento lavorativo dei disabili. Se ne è discusso in un partecipato convegno svolto due giorni fa

LIVORNO — “I percorsi di inclusione lavorativa hanno nei confronti dei soggetti con disabilità o disturbo mentale una duplice valenza: da una parte sono utili per il loro inserimento nel tessuto sociale ed economico, dall’altra svolgono hanno anche un vero e proprio ruolo terapeutico”. A sostenerlo è stata Laura Brizzi, direttore dei servizi sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest in occasione dell’incontro che si è svolto il 18 giugno, a Livorno per celebrare i 20 anni della legge 68 del 1999 che ha disciplinato il diritto al lavoro delle persone disabili.



“La sede dell’evento di carattere formativo – continua Brizzi – non è stata affatto casuale. Livorno ha una tradizione importante in questo settore grazie ad una scelta lungimirante di coordinare gli sforzi di più attori istituzionali e non come la Provincia, tramite il Centro per l’Impiego, ma anche l’Azienda sanitaria, i servizi sociali comunali e tutto il fronte del terzo settore impegnato sull’argomento. Questa buona prassi può essere sicuramente un’esperienza “contagiosa” dalla quale prendere ispirazione in altri territori della nostra Azienda e non solo”.



Nel corso dell’incontro, durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, Laura Adorni e Daniela Bicchierini del Dipartimento servizio sociale, non autosufficienza e disabilità e Ivana Bianco che ha raccontato l’esperienza del Servizio Salute Mentale di Livorno, sono state analizzate criticità e punti di forza della normativa nella sua applicazione ventennale. L’occasione è stata utile, inoltre, anche per far incontrare, in un'ottica di rete, tutti quei soggetti che sono stati protagonisti nell'applicazione della legge in modo da poter condividere e sottolineare non solo le buone prassi, ma anche le difficoltà incontrate e promuovere così iniziative di miglioramento.