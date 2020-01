L'ospedale mappa i letti

L'obiettivo è migliorare il flusso dei pazienti, in particolar modo quelli provenienti dal pronto soccorso che necessitano di ricovero

LIVORNO — Una mappa dei letti per avere, in ogni momento della giornata, tutte le infomazioni sullo stato di occupazione dei posti letto all'interno del presidio.

All'ospedale di Livorno, annuncia una nota dell'Usl Toscana nord ovest, è stata attivata a dicembre. L'obiettivo, come spiega la stessa azienda, è quello di "Attivare in tempo reale le azioni correttive necessarie a migliorare il flusso dei pazienti, in particolar modo quelli provenienti dal pronto soccorso che necessitano di ricovero".

"Questo moderno sistema informatizzato si inserisce come strumento a supporto dello sviluppo della funzione di Gestione operativa dell’Asl Toscana nord ovest. La mappa letti - sottolinea l'Usl nord ovest- è stata realizzata internamente dall’Azienda e contiene i descrittori di stato del posto letto, definiti dal gruppo regionale di Bed manager. Il piano di sviluppo prevedeva la completa attivazione dell’edificio 2 in un mese ma, grazie all’efficace supporto del gruppo di lavoro costituito (Direzione di presidio, Direzione infermieristica, Bed manager, Pronto soccorso) ed alla pronta risposta del personale dei reparti, è stato possibile velocizzare l'installazione e la diffusione del sistema. Già prima del 25 dicembre 2019, infatti, tutto l’edificio 2 era stato coperto dalla mappa letti e da questo mese di gennaio prosegue l’implementazione negli altri edifici dell'ospedale di Livorno".

Il promotore del progetto è il direttore del Dipartimento di Staff della Direzione Generale Alessandro Iala, mentre il gruppo di lavoro è formato da professionisti (ingegneri, medici, tecnici) di più settori dell'Azienda: Giulia Salvadorini, Valentina Rossi, Antonio Pieruccini, Annalisa Pistoia, Monia Colombini, Giorgio Jeracitano, Lisanna Baroncelli.