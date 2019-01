Muore ex capo reparto dei vigili del fuoco

E' deceduto a soli 74 anni Roberto Adinari, conosciutissimo per la sua attività svolta a Livorno fino al 2003. Numerosissimi gli interventi

LIVORNO — Roberto Adinari era un nome conosciutissimo a Livorno ed è stato esempio per tanti giovani che si sono formati all'interno del corpo dei Vigili del Fuoco.

Aveva infatti operato come soccorritore sulla tragedia del Moby Prince, sui terremoti in Friuli e in Irpinia, salvato persone in mare.

Era stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. I funerali, come riporta Il Tirreno, si terranno lunedì mattina alla camera mortuaria dell'ospedale