Ospedale, come cambia l'accesso nei reparti

Ecco il nuovo calendario per la regolamentazione del “passo” in ospedale. Quando è possibile andare a trovare i degenti nei reparti

LIVORNO — Cambiano le nuove modalità di accesso per l’ingresso in ospedale così come disposto dell’ordinanza a firma del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.



In particolare le visite ai degenti saranno consentite limitando a 10 minuti la presenza che dovrà essere di una sola persona a paziente. L’accesso, inoltre, sarà consentito al “passo” del pranzo (12.30-13.30) o della cena a giorni alterni (18.30-19.30) secondo uno specifico calendario. Le indicazioni sono valide salvo specifiche e ulteriori limitazioni al "passo".



Nei reparti di Cardiologia, Medicina generale, Nefrologia, Neurologia, Oncoematologia e Pneumologia sarà consentito l’accesso:

- al passo del pranzo (12.30-13.30) il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

- al passo della cena (18.30-19.30) il martedì, giovedì e sabato.



Nei reparti di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Dernatologia, Materno-Infantile, Neurochirurgia, Oculistica, Ortopedia, Otorino, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) e Urologia sarà consentito l’accesso:

- al passo del pranzo (12.30-13.30) il martedì, giovedì e sabato

- al passo della cena (18.30-19.30) il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.



Si ricorda, inoltre, che in caso di prestazioni da eseguire all’interno dell’ospedale sarà consentito l’ingresso a non più di un accompagnatore.