Raccontare il buio

Questo il tema al centro di un concorso letterario promosso dalla sezione livornese dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

LIVORNO — L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti onlus-Aps compie cento anni e, per l'occasione, la sezione territoriale di Livorno ha indetto un concorso letterario a premi.

Gli elaborati dovranno consistere in racconti sul tema de "Il buio" e dovranno avere una lunghezza massima di 12mila caratteri spazi compresi.

Il concorso è aperto a tutti coloro di età non inferiore ai 18 anni residenti nell’ambito del territorio della Regione Toscana.

L’opera dovrà essere inviata in allegato ad una e-mail che il partecipante invierà all’indirizzo centenariouici@gmail.com entro e non oltre il 15 febbraio 2020.

La commissione valutatrice, composta da operatori e operatrici del settore letterario, sceglierà 20 racconti che saranno pubblicati in un’antologia. Dalla stessa commissione saranno inoltre scelti i tre racconti giudicati migliori. In ultimo i soci dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Livorno decideranno a quali di questi tre racconti sarà attribuito il primo, secondo e terzo premio. La cerimonia di premiazione si terrà in occasione della Notte Viola, una notte di eventi e manifestazioni dedicati all’anniversario dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti che si terrà a Livorno in data da precisare. In tale occasione verranno consegnati i premi: 200 euro al primo classificato, cento euro al secondo classificato e 50 al terzo.