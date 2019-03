Reindustrializzazione e rilancio per l'area vasta

Firmato il protocollo d’intesa. Piano territoriale digitale per la reindustrializzazione e rilancio competitivo dell’area vasta livornese

COLLESALVETTI — Firmato all'Interporto Vespucci il protocollo di Intesa relativo al piano territoriale digitale per la reindustrializzazione ed il rilancio competitivo dell’area vasta livornese.

Il protocollo è stato sottoscritto da Comune di Collesalvetti, Associazione Culturale “Caffè della Scienza” di Livorno, Interporto Vespucci, Università di Pisa, Confindustria, Cna, Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Consorzio Nazionale Interuniversitario Telecomunicazioni e Istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Livorno.

Il protocollo istituisce una cabina di regia necessaria a sostenere un piano territoriale digitale fatto da un insieme di progetti ed investimenti allo scopo di promuovere e favorire il passaggio verso un ecosistema digitale di innovazione.

“Con la firma di questo importante protocollo – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Bacci – l’Amministrazione Comunale ha aggiunto un altro importante tassello a tutti quelli finora promossi. Atti finalizzati a favorire la reindustrializzazione, lo sviluppo imprenditoriale ed il rilancio competitivo dell’area livornese. Sono estremamente soddisfatto – ha aggiunto Bacci – che anche davanti ad una crisi economica generale, le nostre realtà pubbliche e private sono riuscite a fare sistema ed a lavorare in sinergia e collaborazione. E questo porta sempre ottimi risultati, come denotano i numeri: solamente negli ultimi 5 anni sono 19 le aziende che si sono insediate in Interporto, creando 289 nuovi posti di lavoro"