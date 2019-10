Servizio civile, due posti all'Aism

Bando di selezione aperto fino al 10 ottobre. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente online

LIVORNO — Sarà aperto fino al 10 ottobre il bando di selezione per il servizio civile universale nella sede di Livorno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

I posti disponibili sono due. Il servizio civile avrà durata di 12 mesi, rimborso spese di 439,50 euro mensili, per giovani tra i 18 e i 28 anni.

Il progetto “La persona con SM: dal contatto alla relazione - territorio della Toscana” prevede tra le altre cose la formazione specialistica mirata e, nello svolgimento, il coinvolgimento in attività di rete da parte di Aism.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma domande on line .

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono disponibili tutte le informazioni necessarie. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 ottobre 2019.

E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile.

Informazioni, progetto e dettagli sono disponibili sul sito Aism.