Sindaci riuniti per la ripartenza

Fase 2, webconference tra sindaci della provincia, associazioni di categoria e sindacati per affrontare i temi legati alla Fase 2

LIVORNO — Il sindaco di Livorno Luca Salvetti e la presidente della Provincia Marida Bessi hanno convocato un incontro territoriale con i sindaci della provincia, i presidenti e i direttori delle associazioni di categoria e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali provinciali.

L’incontro si terrà in webconference mercoledì prossimo, 29 aprile, alle ore 9.30.

“L’incontro con tutti i soggetti istituzionali della provincia e le parti sociali – spiega l’assessore al lavoro e allo sviluppo economico Gianfranco Simoncini – è stato promosso per elaborare ed attivare in tempi brevi misure condivise per garantire una ripartenza in sicurezza delle attività economiche, alla luce di alcuni importanti provvedimenti emanati dalla Regione Toscana che richiedono in fase attuativa l’impegno delle istituzioni locali e delle parti economiche e sociali, e alla luce delle norme appena emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.