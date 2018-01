Un livornese ai Soliti Ignoti

Allo show di Rai Uno condotto da Amadeus il concorrente labronico ha dato prova di grande intuito. Tra gli ignoti il cantautore toscano Don Backy

LIVORNO — L'appuntamento domenicale dei Soliti Ignoti ha visto la Toscana protagonista.

Concorrente dello show di Rai Uno condotto da Amadeus, nella puntata del 14 gennaio, il signor Ivo di Livorno, che ha dato prova di grande intuito nell'abbinare gli "Ignoti" alle loro caratteristiche, raggiungendo la somma di 165mila euro.

Durante la manche finale la fortuna non è però stata dalla parte del concorrente livornese, che non avendo indovinato il cosiddetto "parente misterioso" non si è aggiudicato il montepremi.

Tra gli ignoti della puntata anche Aldo Caponi, in arte Don Backy, santacrocese di nascita. Nel corso della puntata i telespettatori hanno quindi potuto scoprire di più sul noto cantautore, che ha rivelato un particolare del suo passato da canottiere, quando, ha affermato: "Mi allenavo facendo pesi con barattoli di alici".