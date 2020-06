Una tregua e poi ancora forti temporali

Sulla costa labronica e sulla Toscana sono attese ancora forti precipitazioni. Allerta meteo in codice giallo per domani, mercoledì 10 giugno

LIVORNO — Il Mar Mediterraneo centrale è interessato da un campo di bassa pressione che mantiene attive condizioni di marcata instabilità meteo. Tanto che per domani, mercoledì 10 giugno, sulla Toscana sono attesi ancora forti temporali ed è stata diramata una nuova allerta meteo.

Dopo la tregua odierna, già nel corso della notte sono attesi i primi temporali: anche di forte intensità, potranno interessare l'Arcipelago e il litorale centro settentrionale per poi estendersi a tutto il nord ovest, Pistoiese, Pratese, Pisano e parte occidentale della provincia di Firenze.

Ma le precipitazioni più intense sono attese proprio sulla costa livornese e non si escludono grandinate e forti raffiche di vento.

Nel corso della mattinata e per il resto della giornata i temporali, localmente forti, potranno interessare anche le restanti zone della regione, in particolare quelle interne.

Per questo dalla Sala regionale della Protezione civile hanno diramato un'allerta meteo in codice giallo di 24 ore, valida per l'intera giornata di mercoledì 10 giugno su buona parte della Toscana, provincia di Livorno compresa. L'allerta è per forti temporali e rischio di allagamenti e di esondazioni dei corsi d'acqua minori.

Per i comuni più interni della provincia - Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto - l'allerta meteo scatta già alle 13 di oggi, martedì 8 giugno.