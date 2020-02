Vento e mareggiate, nuove criticità

Vento e mareggiate, previste criticità anche per giovedì 27 febbraio, ma con codice giallo. Allerta arancione fino alle venti di oggi

LIVORNO — Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha confermato l’avviso di criticità codice arancione valido fino alle ore 20 di oggi, mercoledì 26 febbraio, per mareggiate e forti raffiche di vento sulle aree costiere della Toscana centro-merdidionale, compreso il territorio della città di Livorno.

Sono previste situazioni di criticità anche per la giornata di domani, giovedì 27 febbraio, per l’arrivo di un nuovo sistema frontale, ma con codice giallo anziché arancione.

In particolare, per la città di Livorno giovedì 27 febbraio il codice giallo per forte vento di Libeccio e mari agitati sarà in vigore dalle ore 13/14 fino alla mezzanotte.

Al momento, non è prevista la chiusura dei parchi pubblici e dei cimiteri.

Intanto nella giornata di oggi, a causa del forte vento di libeccio, i vigili del fuoco sono stati impegnati in alcuni interventi, in varie zone della città, per intonaci, antenne e tegole pericolanti.