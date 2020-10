Verso un nuovo Piano del Commercio

Aperta una manifestazione di interesse per la redazione di un nuovo Piano del Commercio. Termine ultimo per fare domanda il 23 ottobre

LIVORNO — L'amministrazione comunale, nell’intento di procedere all’adeguamento dei propri strumenti di programmazione commerciale, ha lanciato una manifestazione d’interesse finalizzata alla ricerca di operatori economici qualificati per la redazione di un nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche e relativo Regolamento Comunale.

Chi è interessato al servizio di redazione del Piano può aderire in modalità telematica alla manifestazione pubblicata sulla piattaforma Start ( Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana). Il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è venerdì 23 ottobre 2020 entro le 12

"Il nuovo Piano comunale (e relativo regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche) - hanno spiegato dal palazzo municipale - si prefigge una serie di obiettivi strategici per potenziare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, con particolare riguardo alla politica di promozione, rivitalizzazione e sviluppo del centro storico in un contesto più ampio di valorizzazione della città e del suo territorio".

L’importo per lo svolgimento del servizio di redazione del Piano per la durata contrattuale di 2 anni è pari a 24.997,80 euro.

Il servizio, oltre alla proposta di Piano redatta sulla base delle indicazioni e degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale, prevede anche una attività di supporto e assistenza nelle procedure di proroga/rinnovo delle concessioni/autorizzazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche da effettuarsi entro il 31 dicembre di quest’anno.