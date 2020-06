Al via cinque nuovi progetti di servizio civile

Parte oggi l’avventura dei 69 giovani selezionati dall’Asl toscana nord ovest per i progetti di servizio civile universale

LUCCA — Parte oggi l’avventura dei 69 giovani selezionati dall’Azienda USL toscana nord ovest per i cinque progetti di servizio civile universale presentati sul territorio di Livorno, Lucca, Massa, Pontedera (Pisa) e Versilia.

“I volontari – spiega la responsabile aziendale del servizio civile, Rossana Guerrini – debitamente informati, inizieranno un percorso formativo che gli consentirà, per i prossimi 12 mesi di essere attori veri e propri del nostro sistema sanitario con occupazioni prevalenti nell’ambito dell’accoglienza e dell’accompagnamento all’utenza, soprattutto per le categorie fragili come anziani o disabili, facilitando la fruizione dei molteplici percorsi. Il servizio civile regionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile".

In questo periodo i giovani sono retribuiti con un assegno mensile pari a 440,00 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni.



Il volontario, prima di essere inserito a supporto dei percorsi all’interno delle sedi, effettua un percorso formativo di 42 ore di formazione generale finalizzata a fornire informazioni sul Servizio Civile e sulle modalità di lavoro in team e 72 ore di formazione specifica relativa alle modalità organizzative e operative della struttura alla quale è assegnato.

I volontari effettuano anche, in accordo con le linee guida nazionali, formazione mirata in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy.



Nel dettaglio i progetti, le sedi e il numero di volontari di servizio civile:



LIVORNO - Navigare in Sanità: Tom Tom Sanitario

Presidio Ospedaliero Livorno: 7 posti

CSS Livorno Nord: 2 posti

CSS Livorno Est: 2 posti

CSS Livorno Centro: 4 posti



LUCCA - Guide nel Dedalo – La persona prima di tutto

Ospedale San Luca: 5 posti

Cittadella della Salute: 4 posti



MASSA - #abbracciAMOci#

Presidio Distrettuale Massa: 3 posti

Presidio Distrettuale Avenza 3 posti

Casa della Salute Carrara: 2 posti

Ospedale Apuane 6 posti

Serv. Tossicodipendenze Massa: 1 posto



PONTEDERA (PI) - Acot: avvantaggiandosi con organizzazione tempestiva l’agenzia di continuità ospedale territorio

Pontedera Via Fantozzi: 2 posti

Pontedera Via Fleming: 4 posti

Presidio Ospedaliero Pontedera – Emergenze e terapie intensive: 4 posti

Presidio Ospedaliero Pontedera – Direzione Medica: 4 posti

Presidio Ospedaliero Pontedera – URP: 1 posto

VERSILIA (LU) Chiedi a me…son qua per te!

Ospedale Versilia – URP: 4 posti

Ospedale Versilia: 4 posti

Presidio Distrettuale Lido di Pietrasanta: 3 posti

Casa della Salute Tabarracci: 4 posti